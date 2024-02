Zilver (Verstrynge) en brons (Michels) voor de Belgische beloften, maar Del Grosso is ongenaakbaar

'Tibor in Tabor'. Het stond in de sterren geschreven dat Tibor del Grosso de wereldtitel zou grijpen bij de beloften. De Nederlander ging net na de eerste ronde solo. Emiel Verstrynge probeerde aan te klampen, maar viel terug tot bij Jente Michels. Verstrynge won uiteindelijk wel nog de sprint om het zilver.

Michels kwam een ietwat afgepeigerde Verstrynge nog gezelschap houden, maar maakte in de slotronde een glijpartij. Toch kwam het nog tot een sprintje tussen beide Belgen, waarin Verstrynge (voor de 2e keer vicewereldkampioen) Michels over de knie legde.

Del Grosso had nog vleiende woordjes voor het gastland. "Ik heb er altijd van gedroomd om wereldkampioen te worden. Het is dan ook fantastisch om dat te verwezenlijken in een cool land zoals Tsjechië."

"Pas in de laatste halve ronde voelde ik me zegezeker. Maar er waren nog wat stenen naar omhoog gekomen door de zachte ondergrond. Het was oppassen tot de laatste minuten."

De Belgen legden zich neer bij het meesterschap van Del Grosso. "Ik heb er 2 rondes alles aan gedaan om terug te komen bij Tibor. Na 2 rondes over de limiet rijden was het voor mij over en viel ik stil richting de finish."



Het zilver betekent niet zo veel voor Emiel Verstrynge (2e). "Voor mij was het winnen of niets. Een medaille is mooi meegenomen, maar ik kwam voor goud. Dit is misschien een beetje het verhaal van mij seizoen."

Jente Michels (3e) kon zijn medaille meer naar waarde schatten: "Deze 3e plek op het WK schat ik even hoog in als mijn Europese titel."



"Toen ik bij Emiel kwam dacht ik dat we samen nog naar Del Grosso konden rijden. Maar het vat was bij ons allebei wat af. Del Grosso is, ook op basis van het hele seizoen, de verdiende wereldkampioen."