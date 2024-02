Waarom het WK veldrijden bij de elite op het merkwaardige tijdstip 14.35 uur van start gaat

Veldritfans, opgepast! De starturen van de WK-crossen in Tabor wijken sterk af van wat we al een hele winter gewoon zijn. Zo beginnen de elite vrouwen zaterdag en de elite mannen zondag aan hun WK-strijd om 14.35 uur. En dat heeft een reden.

Normaal gezien zitten we altijd rond de klok van 15 uur gebeiteld in de zetel om de start van de mannen te zien.

Maar dit weekend moet de veldritfan al een halfuurtje vroeger afstemmen op VRT 1 om het WK van start tot finish te zien. Zowel bij de vrouwen zaterdag als bij de mannen zondag.

Daar is een pasklare reden voor. "In Tsjechië moet veldrijden altijd opboksen tegen andere sporten."

"In de winter is vooral biatlon de grootste tv-concurrent van veldrijden. Maar ook tennis is hier heel populair", klinkt het bij Tsjechische veldritvolgers.