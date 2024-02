Toon Aerts mag eindelijk weer crossen: "Ik ben heel content dat ik terug ben"

Na een schorsing van 2 jaar mag Toon Aerts vandaag weer het veld induiken. Sporza sprak met hem enkele uren voor de start van de Waaslandcross in Sint-Niklaas. "Nu wil ik gewoon crossen en begin volgend seizoen hoop ik weer te kunnen meestrijden voor de prijzen", klinkt het.

Twee jaar lang heeft Toon Aerts uitgekeken naar deze dag. In Sint-Niklaas mag hij eindelijk nog eens crossen na een schorsing van 2 jaar, na een dopingzaak waarin hij altijd zijn onschuld staande gehouden heeft. Met gezonde spanning draaide hij zaterdag de parking van de Waaslandcross op.

"Ik heb dit jaar en dag gedaan, maar het voelt toch wat nieuw. Al lijkt het op een of andere manier ook alsof het nog gisteren was", vertelt een goedgemutste Toon Aerts voor de start in Sint-Niklaas.

"Ik ben heel content om terug te zijn. Ik voel ook de steun van de supporters. Ik krijg van veel vrienden foto's doorgestuurd met de supportersclubs. Er komt een massa volk vandaag en dat is wel fijn."