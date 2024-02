Van het dal naar de top met een nieuwe trainer: "Hij is de beste Toon Aerts die je nu kunt hebben"

vr 16 februari 2024 16:17

Sint-Niklaas, Brussel en Oostmalle: Toon Aerts (30) begint zaterdag aan zijn ultrakorte crosswinter. Na een schorsing van 2 jaar mag de ex-Belgische kampioen eindelijk nog eens zijn duivels ontbinden in het veld. Hoe heeft Aerts de laatste maanden richting zijn rentree gewerkt? De crosser en zijn coach geven tekst en uitleg.

Dat Toon Aerts aftelt, is nog zacht uitgedrukt. "Bij manier van spreken doe ik dat al 2 jaar", vertelt de crosser in Sporza Daily aan de vooravond van zijn comeback in Sint-Niklaas. Aerts zat 2 jaar op het strafbankje en die donkere periode is nu eindelijk voorbij. "De voorbije weken gingen vrij traag met louter trainingen en rustmomenten, maar nu gaat het weer sneller." "De zenuwen beginnen te komen. Ik zal vooral spanning voelen zoals je die altijd bij je eerste cross van het seizoen ervaart. Dan is je hartslag ook hoger." "Maar ik kan met vertrouwen toeleven naar komend weekend. Ik heb alles gedaan wat ik moest doen. De laatste 4 maanden heb ik als een op en top prof toegeleefd naar mijn comeback." Dat heeft Aerts niet alleen gedaan. Sinds oktober werkt hij samen met een nieuwe coach, Erwin Borgonjon. "Hij heeft me nieuwe impulsen en inzichten gegeven. Het was een goeie stap om het tweede deel van mijn carrière aan te pakken. Dit weekend zien we of het goed uitdraait."

Zoals tijdens de coronapandemie

Begin oktober ging de samenwerking tussen Toon Aerts en Erwin Borgonjon van start. Al werd dat startschot eigenlijk een pauzeknop. Borgonjon legt uit: "We zijn begonnen met een rustperiode van twee weken om een reset te hebben." "Tot augustus, het moment van de definitieve uitspraak, had Toon nog harder en nog meer getraind voor mocht hij toch nog strafvermindering gekregen hebben." "Daarna heeft hij het een beetje laten varen en heeft hij zeer onregelmatig getraind. Hij was toen zeker niet de beste Toon Aerts, maar dat is geen probleem. Eigenlijk was het ideaal: je moet in een dal beginnen om de top te kunnen bereiken." Wat moeten we ons voorstellen bij zo'n reset? "Gewoon niet trainen", is het simpele antwoord van zijn coach. "Ik wilde een uitgerust lichaam bij Toon om te kunnen beginnen."

Als trainer had ik carte blanche bij Toon. Je weet exact wat er verwacht wordt, maar er is geen inmenging of een programma van een ploeg en er zijn geen andere zaken die het trainingsproces kunnen verstoren. Erwin Borgonjon

Aerts was gezien zijn schorsing persona non grata in het veld, maar voor zijn kersverse trainer had die beperkte bewegingsvrijheid binnen het circuit anderzijds ook voordelen. "Als trainer heb je dan carte blanche. Je weet exact wat er verwacht wordt, maar er is geen inmenging of een programma van een ploeg en er zijn geen andere zaken die het trainingsproces kunnen verstoren." "Ik kon elke dag letterlijk bepalen wat er zou gebeuren. Als trainer vond ik dat heel aangenaam." "Je kon het een beetje vergelijken met de coronaperiode. Veel trainers kijken daar op terug als een toffe periode omdat toen alles mogelijk was en je heel goed op lange termijn kon werken."

Geen tijdrit

"Ik heb er enorm veel zin", verrast Toon Aerts uiteraard niet, ook al is het maar voor een seizoen van slechts 9 dagen. "Maar ik ben niet te diep weggevallen en ik moet zeker op mijn vroegere niveau geraken. Als ik kijk naar mijn inspanningstesten, dan zijn die dik in orde." "Ik kom op een van de hoogste niveaus die ik ooit gehaald heb, al zijn het wel geïsoleerde inspanningen." "In een veldrit heb je ook tegenstanders, moet je tactisch denken en moet je de ideale lijnen zoeken. Maar ik heb er vertrouwen in dat ik nog altijd kan wat ik kon."

Mocht het een tijdrit zijn, dan rijdt Toon een van de beste tijden. Maar hij start achteraan. Zijn enthousiasme wordt misschien nog zijn grootste tegenstander om vooraan te geraken. Erwin Borgonjon

Zijn trainer knikt. "Toon heeft de voorbije periode op bijna alle inspanningen van 5 seconden tot 10 minuten zijn beste waardes gereden." "Fysiek is hij er dus niet op achteruitgegaan. Integendeel. Hij is, denk ik, de beste Toon Aerts die je nu kunt hebben." Mogen we dan topresultaten verwachten in de laatste crossen van het seizoen? Aerts hoopt stiekem van wel, maar weet ook dat helemaal achteraan starten een groot nadeel is. "Dat moet al van bij de beloften geleden zijn", lacht hij zelf. "Mocht het een tijdrit zijn, dan rijdt Toon een van de beste tijden", weet zijn coach. "Maar hij start inderdaad achteraan. Zijn enthousiasme wordt misschien nog zijn grootste tegenstander om vooraan te geraken." "Uiteraard blijft het een vraagteken wat de komende crossen zullen geven, maar ons traject is de laatste maanden eigenlijk vlekkeloos geweest. Fysiek is Toon alleen maar crescendo gegaan. Er is veel vertrouwen."