BEKIJK: Pechvogel Toon Aerts duikt in Oostmalle zwaar de nadarhekken in, vrees voor neusbreuk

Het ultrakorte veldritseizoen van Toon Aerts is met een flinke domper geëindigd. Tijdens de Sluitingsprijs in Oostmalle belandde de crosser met zijn aangezicht vol in de dranghekken nadat hij de controle over zijn fiets was verloren. Aerts lag op de grond, werd nog even aangereden door een collega en plantte zich dan met een bebloed aangezicht neer in de graskant.