Lucinda Brand en Niels Vandeputte sluiten het seizoen in schoonheid af in Oostmalle

Met de Sluitingsprijs in Oostmalle zit het veldritseizoen er nu helemaal op. Bij de vrouwen was Lucinda Brand (Baloise-Trek Lions) de sterkste op de laatste werkdag van deze winter. Bij de mannen ging de laatste zegeruiker naar Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck).

Niels Vandeputte had dit seizoen al gewonnen in Lille en was in Oostmalle niet van de voorposten weg te slaan.

Met z'n vijven zouden ze uiteindelijk sprinten voor de zege: Vandeputte was sneller dan Lars van der Haar en Eli Iserbyt.