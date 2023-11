UCI plooit niet: het "denkt na" over gevolgen voor crossers die Wereldbeker overslaan

Geen Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock. Daar kon UCI-voorzitter David Lappartient nog begrip voor opbrengen, maar dat ook Thibau Nys de Wereldbekercross in Dendermonde links liet liggen om een dag eerder in Niel te rijden, was hem een doorn in het oog.

"Als een renner liever een nationale cross rijdt in plaats van een Wereldbekerveldrit, dan moet hij de volgende WB-crossen niet meer meerijden. En ook geen WK", klonk het dreigend bij Lappartient.

Het voorstel ontlokte scherpe reacties in de veldritwereld. "Er dringt zich een dialoog tussen alle partijen op, maar dat zeg ik al vijf jaar. Het programma zit te vol. Er is een overaanbod aan Wereldbekerwedstrijden, zeker in de kerstperiode", zei Lars van der Haar.

"Je moet de renners de kans geven om te trainen en zich voor te bereiden op de kampioenschappen. In de kerstperiode komen er ook nog kleppers bij als Wout van Aert en Mathieu van der Poel."

Toch lijkt de Internationale Wielerunie zijn been stijf te houden. In een statement bevestigt de UCI nu dat het nadenkt over de toekomst.

“De UCI heeft besloten om na te denken over de deelname van atleten aan de manches van de Wereldbeker en andere evenementen van deze discipline op de internationale kalender”, klinkt het.

“We willen de samenhang van de grote evenementen garanderen. Het is essentieel voor de UCI om een evenwicht te verzekeren tussen de verschillende grote veldritten en de deelname van atleten aan deze wedstrijden.”

Geen Wereldbeker = geen WK? Afwachten of het zo ver komt.