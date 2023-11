Bondscoach toont begrip voor ingekort veldritprogramma Wout van Aert: "Alles rijden, lukt niet meer"

Jumbo-Visma heeft vandaag het crossprogramma van Wout van Aert bekendgemaakt. Meer dan 10 wedstrijden staan (voorlopig) niet in zijn agenda.

Sven Vanthourenhout valt niet uit de lucht. "De laatste weken heb ik Wout niet gehoord, maar die gesprekken hebben we in de zomer al gehad. Zijn programma is geen verrassing voor mij", reageert de bondscoach.

"Crossen is niet langer het hoofdberoep van toprenners zoals Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock", stelt ook Vanthourenhout vast. "De veldritten zijn geen doel meer voor hen."

"Dat Van der Poel en Van Aert keuzes maken, moet je aanvaarden", vindt hij.

"Hoe graag we ze ook in het veld willen zien, we kijken er ook naar uit om ze te zien koersen in de Ronde, in de Tour en op het WK wegwielrennen. En alles rijden, lukt niet. Dat is verleden tijd."

Van Aert nam de beslissing "met pijn in het hart" om nog beter voor de dag te komen in de klassiekers.

Vanthourenhout: "Deze beslissing gaat zeker helpen om weer een zeer hoog niveau te halen. Wout gaat zeker op zijn best zijn, maar de koers winnen kan er maar een."