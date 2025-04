"Ik reed Koppenberg op zonder dat ik het wist": hoe Ronde-favoriete Longo Borghini verliefd werd op Vlaanderen

Met een solo van 25 kilometer demonstreerde Elisa Longo Borghini (33) haar wonderbenen in Dwars door Vlaanderen. Zondag wacht met de Ronde van Vlaanderen een van haar grote doelen dit seizoen. De Italiaanse kampioene blikte in Vive le vélo al vooruit: "Het is hier een groot circus en ik vind het erg leuk om te koersen in Vlaanderen."

Een statement dat kan tellen. 4 dagen voor de Ronde van Vlaanderen had Elisa Longo Borghini geen kind aan de concurrentie in Dwars door Vlaanderen. De Italiaanse kampioene dropte meermaals een serieuze bom, tot de benen van haar tegenstand ontploften. In Vlaanderens Mooiste zal ze de meeste rensters van woensdag opnieuw in de ogen kijken. Voor wie het nog niet duidelijk was, Longo Borghini is klaar om haar 3e Ronde te winnen en zichzelf op te volgen op de erelijst.

Er is nog een koers die ik heel graag zou willen winnen, en dat is Luik-Bastenaken-Luik. Elisa Longo Borghini

De Italiaanse kampioene heeft ondertussen al een indrukwekkende prijzenkast bij elkaar gereden met onder meer 2 keer winst in de Ronde van Vlaanderen, het eindklassement en 3 etappes in de Giro, de Strade Bianche, Parijs-Roubaix en sinds woensdag ook Dwars door Vlaanderen.

Zelf is ze nog niet helemaal tevreden: "Ik heb nog nooit de Tour de France gewonnen, maar het is duidelijk dat je in een carrière meer koersen verliest dan je wint. Er is nog een koers die ik heel graag zou willen winnen, en dat is Luik-Bastenaken-Luik."

Longo Borghini won vorig jaar haar 2e Ronde van Vlaanderen.

Grazie Paolo

Haar broer en ex-profrenner Paolo Longo Borghini wakkerde de liefde voor de sport bij haar aan.

"Ik heb er nooit aan gedacht om wielrenner te worden. Ik was gewoon een klein meisje dat graag fietste en ik had mijn broer die koerste, dus volgde ik al zijn wedstrijden."

"In mijn hoofd wilde ik eerlijk gezegd archeoloog of dierenarts worden. Zonder dat ik het wilde, werd ik verliefd op deze sport."

Ik reed de Koppenberg naar boven zonder te weten dat dit de Koppenberg was. Elisa Longo Borghini

In haar eerste seizoenen in België maakte ze nogal op een aparte manier kennis met de iconische hellingen in onze Vlaamse Ardennen. "Ik reed de Koppenberg naar boven zonder te weten dat dit de Koppenberg was, net als de Paterberg. Mooi, niet? Rechts en links zijn er 100 kleine straatjes en plots fiets je over kasseien." Voor de Ronde van Vlaanderen is ze een van de grote favorietes voor winst. Zelf kijkt ze al uit naar zondag: "Het is hier een groot circus en ik vind het erg leuk om te koersen in Vlaanderen."

Paolo Longo Borghini was 11 jaar lang prof, waar hij onder meer ploegmaat was van Chris Froome, Geraint Thomas en Peter Sagan.

Winnaarsmentaliteit met een nieuwe uitdaging

De renster van UAE Team ADQ maakte dit seizoen de overstap van Lidl-Trek. De nieuwe omgeving lijkt haar deugd te doen. "Ik had een nieuwe stimulans nodig met nieuwe kansen", gaf ze eerlijk toe.

Ik hou ervan om te winnen, omdat ik een geboren winnares ben. Elisa Longo Borghini

De passie voor het wielrennen nam de voorbije jaren alleen maar toe. "Ik koers omdat ik van mijn sport houd en omdat ik alles leuk vind aan het wielrennen zoals de voorbereiding, het team en de teamtactiek. Ik hou ervan om te winnen, omdat ik een geboren winnares ben."

Haar contract bij de ploeg uit de Emiraten loopt nog tot 2027, dan wordt ze 36 jaar. "Tegen dan zou ik graag Elisa 2.0 willen zijn, verder zijn verbeterd en nog veel andere doelen hebben bereikt."

Haar kleine gelukjes vindt Longo Borghini in haar thuisregio nabij het Lago Maggiore: "Als ik 's ochtends wakker word, krijg ik meteen een goed humeur als ik naar mijn bergen kijk. De plek waar ik vandaan kom, is erg speciaal voor mij." Kan Elisa Longo Borghini haar favorietenrol zondag helemaal waarmaken? Met Marianne Vos en Lotte Kopecky zal ze moeten afrekenen met 2 andere grootheden uit de wielersport. Een garantie op een spannende finale.