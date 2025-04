WK voetbal vrouwen: in 2031 in de Verenigde Staten, in 2035 in Verenigd Koninkrijk

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft vanochtend bekendgemaakt dat het WK voetbal voor vrouwen in 2031 in de Verenigde Staten zou plaatsvinden en dat van 2035 in het Verenigd Koninkrijk. De Zwitserse bobo bracht het nieuws bij de opening van het 49e UEFA-congres in Belgrado.

Helemaal officieel is de organisatie van 2031 en 2035 nog niet, maar er zijn geen andere kandidaten dan de twee voor de respectieve WK's.



Volgens de FIFA-reglementen moeten geïnteresseerde landen zich tijdens het eerste trimester van het jaar (januari-maart) kenbaar maken.



"We kregen één kandidatuur voor 2031 binnen en één voor 2035", legde Infantino uit." Dus kom je automatisch bij de VS en de UK uit. "De weg ligt open naar een WK 2031 en 2035 in grote landen, wat het vrouwenvoetbal nog meer zal stimuleren."



Vier jaar na het WK 2027 in Brazilië zullen de Verenigde Staten dus zonder calamiteiten een derde keer de Wereldbeker voor vrouwen organiseren na 1999 en 2003.



De FIFA wil in 2031 graag het aantal deelnemende landen van 32, een aantal dat in 2023 werd ingevoerd, naar 48 brengen. Naar het voorbeeld van de manneneditie van 2026.



Infantino liet verstaan dat de VS eventueel nog enkele andere leden van de CONCACAF (de Noord- en Midden-Amerikaanse federatie met de Caraïben) mee in bad kon trekken.



"De enige geldige kandidatuur voor 2035 komt van Europa, van landen waar het voetbal geboren is", verwijst hij naar het dossier van de Britse Eilanden, zijnde Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales.





Bij de mannen ging de toewijzing voor 2030 en 2034 op dezelfde manier naar de enige kandidaten die in het strijdperk traden: het trio Spanje-Marokko-Portugal met 3 matchen in Zuid-Amerika in 2030 en Saudi-Arabië in 2034.