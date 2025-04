Kwalificaties WK snooker: Ben Mertens maakt sterk voorbereidend werk af en staat in tweede ronde

Prima start van Ben Mertens

In zijn eerste sessie heeft Ben Mertens (WST-94) een goede zaak gedaan in de kwalificaties van het WK snooker. Hij won 6 van de 8 frames tegen de Engelsman Daniel Womersley, die niet op de wereldranglijst staat.



In elke frame was het knokken om elke bal, maar toch trok onze landgenoot bijna altijd aan het langste eind. Womersley kon nog milderen met winst in het laatste spel.



Normaal hadden er negen frames moeten afgewerkt worden in de eerste sessie, maar het begin van de volgende sessie loerde om de hoek, dus moesten Mertens en Womersley stoppen.



Morgennamiddag keren ze terug bij een 6-2-tussenstand. Wie als eerste tien frames wint, stoot door naar de tweede kwalificatieronde.