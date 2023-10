Intermarché-Circus-Wanty laat Gerben Thijssen en ploegmaat niet starten in China na racistisch incident

De feiten speelden zich af tijdens een trainingsrit voor de rittenkoers van start ging in China.

Gerben Thijssen posste op Instagram een filmpje waarin te zien was hoe zijn Estse collega Madis Mihkels met zijn vingers twee spleetogen maakte.

Onze landgenoot verwijderde de beelden, maar het kwaad was dan al gescheid. De beelden, die snel circuleerden via sociale media, veroorzaakten de nodige ophef in China.

Het dwong de ploeg Intermarché-Circus-Wanty ertoe om in te grijpen. De formatie besliste eerst om Mihkels uit koers te nemen, nadien volgde dezelfde sanctie voor Thijssen.

"We betreuren oprecht het gedrag van Madis Mihkels en Gerben Thijssen en de beelden die daarvan verschenen zijn op sociale media", aldus de ploeg in een communiqué.