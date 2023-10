Nieuwe vrije kür met muziek van Beyoncé en Madonna levert Loena Hendrickx tweede plaats op in Japan

De wedstrijd in de Super Arena van Saitama werd gepresenteerd als een ontmoeting van continenten. Loena Hendrickx, die vorig jaar derde werd op het WK in diezelfde hal, vertegenwoordigde samen met de Zwitserse Kimmy Repond Europa.

Met een nieuw programma, "break my soul" genaamd, scoorde Hendrickx 140,31 punten. Dat zijn er liefst 9 minder dan de Japanse winnares én wereldkampioene Kaori Sakamoto (149,59), maar voor compositie, presentatie en schaatsvaardigheid hielden de twee mekaar in evenwicht.

De nieuwe vrije kür van Hendrickx werd gecreëerd door de in Antwerpen wonende Hongaarse choreograaf Adam Solya. Hij koos onder meer voor muziek van Beyoncé en Madonna in een arrangement van Karl Hugo.

Over twee weken rijdt Hendrickx de eerste Grand Prix van het seizoen, in de VS. Nadien keert ze terug naar Azië voor de Cup op China in Chongqing.