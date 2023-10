Bekijk de Sportweekend-reportage over Femke Hermans: "Blij dat ik boksgeschiedenis kan schrijven"

Femke Hermans heeft vorige week in Canada geschiedenis geschreven door als eerste Belgische 2 keer een wereldtitel te pakken in het buitenland. "Het is moeilijk om dat te doen in het hol van de leeuw. Velen durven of willen niet, zeker als het op punten aankomt." De 33-jarige boksster doet haar verhaal aan Sportweekend, dat haar opzocht in haar trainingszaal in Gent. Bekijk de reportage.