Topsportmanager na teleurstelling met vrouwenteam op WK turnen: "Ruimte maken voor de emoties"

De voorbereiding van de Belgen werd flink verstoord door de schouderblessure van Derwael en de klierkoorts van Vaelen. Derde kopvrouw Maellyse Brassart kon bovendien door een voetblessure maar op 2 van de 4 toestellen aantreden.



Erika Pinxten, Margaux Dandois, Jutta Verkest, Fien Enghels en Brassart moesten het gisterochtend doen, maar werkten geen foutloze kwalificaties af. Op de balk en aan de brug lieten ze dure fouten noteren.



Dat resulteerde in een totaal van 151.662 punten. Daarmee eindigden ze 17e. Voor de top 12 was 157.229 nodig.



Met 153.563 punten was de top 15 een feit. Die zou nog recht geven op 1 individuele deelnemer in Parijs 2024, maar ook dat was te hoog gegrepen.



De ontgoocheling bij coach Marjorie Heuls en de turnsters was groot, er vloeiden tranen van teleurstelling. "Het resultaat van gisteren is pittig binnengekomen", stelt topsportmanager Ruben Neyens.



"Als je effectief ziet dat we 17e zijn, dan komt daar een bepaald gevoel en emotie bij. Daar moeten we nu even tijd voor maken met de groep en even bezinnen."



"We hebben al kort samengezeten met de atleten en hebben daarbij vooral ruimte gemaakt voor de emotie."



"We zijn nog niet bezig met hoe het nu verder moet. We moeten eerst de emotie een plaats geven, ieder voor zich, maar ook als groep. Daarna moeten we op het juiste moment bekijken hoe het verder gaat."