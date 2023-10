Femke Hermans is in het hol van de leeuw opnieuw te sterk voor Mary Spencer en heeft nu 2 wereldtitels op zak

Maar in een slopend gevecht van 10 rondes was Hermans vannacht andermaal te sterk voor de 38-jarige Canadese. Vooral in de 2e helft van de kamp lag Spencer duidelijk onder. Hermans deelde enkele flinke stoten uit en verweerde zich goed op de counters van Spencer.

De kamp tussen Femke Hermans en Mary Spencer was een heruitgave van het titelgevecht van vorig jaar, toen Hermans won op punten. Spencer was voor eigen publiek in het casino van Montréal uit op revanche.

"Ik schrijf Belgische boksgeschiedenis"

"Zoals we verwacht hadden, was het toch anders dan de eerste kamp", reageert een dolgelukkige Femke Hermans bij Sporza. "Het was veel fysieker en Spencer was sneller en efficiënter dan de vorige keer."

"Vanaf de 4e ronde voelde ik dat ik haar echt wel pijn kon doen en dat de kamp naar mijn kant begon te kantelen. Maar als het op punten aankomt, weet je natuurlijk nooit. Zeker niet in het buitenland. Het was fantastisch om dan de punten van de jury te horen."

Dat Hermans een Canadese boksster komt verslaan in het hol van de leeuw geeft de overwinning voor haar nog wat extra glans. "In het buitenland gaan winnen is nooit evident, maar ik denk dat ik nu echt wel getoond heb dat ik de beste van ons twee ben en dat het ook de vorige keer al verdiend was."

"Als je wint met KO kunnen ze altijd nog zeggen dat het een lucky shot was. Maar nu win ik in het buitenland na 10 rondes, dat is gewoon fantastisch."

Hermans is nu een tweevoudige wereldkampioene. "Dat is gewoon super", glundert onze landgenote. "Ik heb als eerste Belgische 2 keer een wereldtitel gepakt in het buitenland. Dat heeft nog niemand mij voorgedaan. Ik schrijf boksgeschiedenis en dat is een fantastisch gevoel."

Met haar 2 wereldtitels is Hermans nog niet verzadigd. "In onze gewichtsklasse zijn er eigenlijk 5 titels. Eén titel is nog in het bezit van iemand, de andere is vacant. Daar komt nog een rematch. Maar in de december wordt er ook voor de WBC-wereldtitel gebokst, dat is de allergrootste. Ik hoop dat ik tegen de winnaar van die 2 kan uitkomen."