Extra Time over rugnummers: "Bij Sparta geen rare getallen, enkel 1 tot en met 11, dat vind ik mooi"

Het panel ging erop in: waarom de wissel, wat is de emotionele waarde van een rugnummer? "Het geeft misschien een bepaalde status", schat Youri Mulder het in. "Sommige spelers hebben dat nodig. Nummer 10 is toch hét nummer." En levert een miljoen euro meer op op transfermarkt.be, grapt Joos. Mulder: "Mij maakte het nooit veel uit. Ik had nummer 9, het spitsennummer. Maar als ze me zouden zeggen: "Dit jaar geven we 9 aan iemand anders", ben je misschien niet meer eerste spits." "Het is dan wel fijn op het moment dat je het opeist en je het krijgt, je je de nummer 10 van het elftal voelt." Peter Vandenbempt denkt dat dat er inderdaad achter zit: "Men wil hem meer verantwoordelijkheid geven. Ik vind dat het hem mooi staat, het is een nummer dat bij hem past."

Sonck: "Ik kreeg bij Ajax van Ibrahimovic de 9 niet"

Wesley Sonck kon niet meteen zeggen welk nummer hij had, toen hij nog speelde. "Waar?", riposteerde hij. "Want dat is de vraag. Bij Genk 8, bij Ajax 19, bij Gladbach 9, nationale ploeg en Club Brugge 10, bij Beveren 14... Het is altijd iets anders."



"Ik was niet de moeilijke. Ik nam wat er vrij was. Het maakte mij echt niets uit. Anders had ik altijd wel gevraagd om met 9 te mogen spelen. Al was er een klein probleem in Ajax", haalde hij een anekdote aan.



"Ik wou nummer 9, maar dat ging niet. Ibrahimovic had dat. Ik wou er nog eens proberen voor te knokken", knipoogde hij, "maar dat ging ook niet. Bij Ajax was ik 19, omdat ik de tweede spits was."



Joos begrijpt de wissel bij Genk: "Want het is een beetje raar dat een club geen 10 heeft. Maar natuurlijk heb je nu ook mensen die het truitje van El Khannous gekocht hebben met 34."



Zinédine Zidane speelde met 5 bij Real Madrid. "Dat heb ik altijd heel lelijk gevonden, dat hadden ze moeten verbieden", vindt Vandenbempt. "Zo'n prachtspeler. 5 is voor achteraan."



De laatste jaren zie je trouwens veel meer rare getallen, Mulder is geen fan. "99, 77 of 66. Dan heb ik liever gewoon van 1 tot 11."



De Nederlander wist trouwens dat er één ploeg dat ook doet. "Bij Sparta. Ik heb met (voetbaljournalist) Hugo Borst gebeld, dat is een Spartaan. Die vertelde me dat ze dat uit traditie doen."



"De rechtsback heeft nummer 2, de linksback 5, de rechtsbuiten 7, de spits 9, de tien heeft nummer 10. Er staan ook geen namen op hunt truitjes. Ik vind dat als traditieclub wel mooi."