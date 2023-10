Femke Hermans aast op dubbele wereldtitel: "Spencer was arroganter bij de weging omdat ze stress heeft"

Groot en breed vs. beweeglijk

Spencer moest haar misplaatste zelfverzekerdheid een jaar geleden bekopen. "Toen is ze erin gevlogen, omdat ze dacht dat ik er binnen 3 ronden zou uitliggen."

"Ik denk dat ze het nu wel anders zal aanpakken. Maar wij hebben ook niet stilgestaan. We zijn blijven trainen op snelheid, op kracht, op combinaties. Ik ben klaar om in te spelen op alle situaties."

"Ik ga proberen om mijn eigen tempo op te leggen, om zelf druk te ontwikkelen. Maar als het moet kan ik haar ook eerst laten komen en speculeren op de counter", laat Hermans nog niet in haar kaarten kijken.

Het is op papier nochtans een ongelijke strijd. Er is ten eerste een duidelijk verschil in lichaamsbouw tussen de twee. "Zij is veel groter en breder. Maar dat heeft ook een nadeel, want ze is minder beweeglijk. Dat moet in mijn voordeel zijn."

Spencer is ook voltijds bezig, terwijl Hermans haar bokscarrière moet combineren met een job als opzichter in een van de opslagruimtes van transportbedrijf Gilbert de Clercq.

"Mensen vragen mij wel eens hoe ik dat kan combineren. Het is een constante afwisseling tussen werken en trainen. Maar ik doe het al zo lang dat het geen opgave meer is voor mij."

Ondanks haar werkverplichtingen verliep de voorbereiding voor Hermans perfect. "Ik ben er klaar voor. Ik ben in vorm. Ik wil 2 gordels naar huis nemen, voor minder doe ik het niet."