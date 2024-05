Afscheid van Hein Vanhaezebrouck bij Gent is nu officieel: "Ik vertrek absoluut niet in onmin"

Hein Vanhaezebrouck en AA Gent gaan uit elkaar. De scheiding hing al even in de lucht, maar nu is het nieuws ook officieel bekendgemaakt. Na 3,5 jaar loopt het contract van Vanhaezebrouck af en de overeenkomst wordt "in onderling overleg" niet verlengd. De trainer blijft wel tot het einde van het seizoen bij de club en zal de play-offs om Europees voetbal dus nog tot een goed einde proberen te brengen.