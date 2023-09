Ajax staat in brand: waarom loopt alles mis in Amsterdam?

"Het leek wel de bestorming van het Capitool"

Ajax is een klinkende naam in het voetbal. Overal ter wereld kennen ze de Nederlandse club, maar momenteel loopt het spaak in Amsterdam.

Gisteren beleefde Ajax een dieptepunt in de klassieker tegen Feijenoord. Bij 0-3 werd de wedstrijd gestaakt, nadat er meermaals vuurpijlen op het terrein waren beland.

Gefrustreerde fans lieten zich van hun lelijkste kant zien, in de bestuurskamer betaalde technisch directeur Sven Mislintat het gelag.

"Schandalig", noemt Youri Mulder, onze vaste link met Nederland, de acties van de supporters.

"Ze hebben heel veel schade aangebracht. Het leek wel de bestorming van het Capitool. Ziekelijk en beangstigend voor de mensen binnen."

Dat Mislintat moest vertrekken, had Mulder zien aankomen. De Duitser was in mei aan boord gehesen van het zwalpende Ajax.

Mulder: "Hij doet zijn transfers vooral via data. Zijn opdracht was een goed elftal formeren, maar dat is hem niet gelukt."

"Mislintat heeft voor meer dan 100 miljoen euro ingekocht. Voor Avila van Antwerp hebben ze 12 miljoen euro neergelegd. Veel te veel", vindt Mulder.

"Van de twaalf nieuwkomers vind ik er maar een geslaagd: de Kroatische verdediger Sutalo. Daar moet de coach het dan maar mee doen."

