Ongekend dieptepunt Ajax: topper tegen Feyenoord bij 0-3 gestaakt, directeur ontslagen

Aan alles voelde je dat Ajax in een perfecte storm was terechtgekomen.

De voorbije weken zakten de fiere Amsterdammers steeds dieper weg in een crisis. Na een geflopte transferzomer - geleid door de Duitse 'dataman' Sven Mislintat - begon de club met een teleurstellende 5 op 12 aan de Eredivisie.

In aanloop naar de Klassieker zou de bom helemaal ontploffen. Onderzoek van de NOS toonde aan dat Mislintat met Borna Sosa een speler kocht via een makelaar die aandelen heeft in zijn privébedrijf.



Op zijn minst een dubieuze manier van handelen.

Zondagavond - enkele uren na het sportieve drama - zou de Duitser zelfs ontslagen worden.