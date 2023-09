Belgen staan stapje dichter bij Spelen na top 10-plaatsen op WK breaking: "We horen daar thuis"

En ook Madmax is na haar 9e plaats zeker van deelname aan de OQS. Maar ook voor Cis en Camine is deelname aan die OQS nog mogelijk, maar zij moeten dan wel nog voldoende punten sprokkelen op de wereldranglijst.

Daar zijn de Belgen dus niet bij, maar ze kunnen zeker nog in Parijs raken, via de zogenaamde Olympic Qualifiers Series. Dat zijn drie toernooien tussen maart en juni volgend jaar. Daar zijn nog 7 tickets te verdelen bij de B-girls en 7 bij de B-boys.

Op de Spelen in Parijs maakt breaking zijn debuut en mogen er 16 B-boys en 16 B-girls deelnemen. Op dit WK zaten er drie Belgen in de top 16: Madmax, Camine en Mighty Jim.

Admir, de hoofdcoach van het Belgische team: "We zijn ambitieus, maar die ambities spreken we niet uit. We zijn alleszins in de running voor de Spelen."



Madmax: "Ik ga er alles voor geven. Ik weet waar ik naartoe wil. Of we mogen dromen van een medaille? Natuurlijk. We dromen allemaal samen. Dat is allemaal positieve energie."



"Ik denk dat dit WK sowieso goed was om het Belgische publiek kennis te laten maken met breaking. Nu weten ze wat het is, dat het olympisch is en dat wij als Belgen het goed doen. België staat er gewoon echt goed voor", sluit Madmax af.