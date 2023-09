Belg Mighty Jimm in top 8 op WK Breaking in Leuven, wereldtitels voor Amerikaanse en Litouwse dansers

clock 21:39 21 uur 39. Victor en Nicka zijn de wereldkampioenen. De Amerikaanse B-boy Victor heeft zich op het Ladeuzeplein in Leuven tot wereldkampioen gekroond. Het goud bij de vrouwen was voor de Litouwse B-girl Nicka. Victor versloeg in de finale de Canadese titelverdediger Phil Wizard en houdt aan zijn wereldtitel een ticket over voor Parijs 2024, waar breaking voor het eerst op het programma van de Olympische Spelen zal staan. Bij de vrouwen won de 16-jarige Litouwse Nicka in de finale van de Japanse B-girl Ayumi. Eerder dit jaar had Nicka zich ook al tot Europees kampioene gekroond. . Victor en Nicka zijn de wereldkampioenen De Amerikaanse B-boy Victor heeft zich op het Ladeuzeplein in Leuven tot wereldkampioen gekroond. Het goud bij de vrouwen was voor de Litouwse B-girl Nicka.



Victor versloeg in de finale de Canadese titelverdediger Phil Wizard en houdt aan zijn wereldtitel een ticket over voor Parijs 2024, waar breaking voor het eerst op het programma van de Olympische Spelen zal staan.



Bij de vrouwen won de 16-jarige Litouwse Nicka in de finale van de Japanse B-girl Ayumi. Eerder dit jaar had Nicka zich ook al tot Europees kampioene gekroond.

clock 21:38 21 uur 38. Amerikaan Victor is wereldkampioen breaking. Amerikaan Victor is wereldkampioen breaking

clock 21:20 21 uur 20. Litouwse Nicka is wereldkampioene breaking. Litouwse Nicka is wereldkampioene breaking

clock 19:45 19 uur 45. Mighty Jimm uitgeschakeld: “Hij is toch maar mooi bij de top 8 van de wereld”. Mighty Jimm uitgeschakeld: “Hij is toch maar mooi bij de top 8 van de wereld”

clock 19:44 19 uur 44. Mighty Jimm verliest van Chinees Lithe-ing. Voor Mighty Jimm eindigt het sprookje in Leuven in de top 8. Onze landgenoot bijt in zijn volgende battle zijn tanden stuk op de ijzersterke Chinees Lithe-ing. . Mighty Jimm verliest van Chinees Lithe-ing Voor Mighty Jimm eindigt het sprookje in Leuven in de top 8. Onze landgenoot bijt in zijn volgende battle zijn tanden stuk op de ijzersterke Chinees Lithe-ing.



clock 18:00 18 uur . Mighty Jimm: “Ik wil gewoon tegen de top strijden, ik stop hier nog niet”. Mighty Jimm: “Ik wil gewoon tegen de top strijden, ik stop hier nog niet”

clock 17:55 17 uur 55. Mighty Jimm bij laatste acht. Onze landgenoot Mighty Jimm zat in een loodzware poule, maar heeft zich toch kunnen plaatsen voor de top 8. "Ik ben echt heel blij. Het publiek heeft me een boost gegeven. Ik blijf pushen vanavond", reageerde de Belgische B-boy. . Mighty Jimm bij laatste acht Onze landgenoot Mighty Jimm zat in een loodzware poule, maar heeft zich toch kunnen plaatsen voor de top 8. "Ik ben echt heel blij. Het publiek heeft me een boost gegeven. Ik blijf pushen vanavond", reageerde de Belgische B-boy.

clock 17:40 17 uur 40. Mighty Jimm stoot door naar de top 8: “Als iemand het verdient, is hij het wel”. Mighty Jimm stoot door naar de top 8: “Als iemand het verdient, is hij het wel”

clock 17:10 17 uur 10. “Een punt houdt Mighty Jimm levend in dat gevecht voor de top 8”. “Een punt houdt Mighty Jimm levend in dat gevecht voor de top 8”

clock 16:26 16 uur 26. Mighty Jimm pakt geen punt tegen levende legende Menno: "Je moet het maar doen tegen de drievoudige wereldkampioen". Mighty Jimm pakt geen punt tegen levende legende Menno: "Je moet het maar doen tegen de drievoudige wereldkampioen"

clock 16:05 16 uur 05. Camine: “Ik heb de beste versie van mezelf kunnen tonen”. Camine: “Ik heb de beste versie van mezelf kunnen tonen”

clock 15:57 15 uur 57. Camine stoot niet door: “Ze mag zeker trots zijn”. Camine stoot niet door: “Ze mag zeker trots zijn”

clock 15:42 15 uur 42. Jarige Madmax: “Ik kan echt niet teleurgesteld zijn, ben echt megablij”. Jarige Madmax: “Ik kan echt niet teleurgesteld zijn, ben echt megablij”

clock 15:33 15 uur 33. Einde WK voor Madmax: “Het is een prachtig WK geweest voor haar”. Einde WK voor Madmax: “Het is een prachtig WK geweest voor haar”

clock 15:18 15 uur 18. Camine kan niet stunten tegen Nicka: "Helaas". Camine kan niet stunten tegen Nicka: "Helaas"

clock 14:54 14 uur 54. Een punt voor Madmax: “Happy birthday, Maxime”. Een punt voor Madmax: “Happy birthday, Maxime”

clock 14:40 14 uur 40. Camine en Senorita Carlota verdelen de 2 rondes: "Het publiek in Leuven is alleszins blij met wat ze zagen van Camine". Camine en Senorita Carlota verdelen de 2 rondes: "Het publiek in Leuven is alleszins blij met wat ze zagen van Camine"

clock 14:10 14 uur 10. Madmax verliest de twee rondes tegen Logistx: "Wil nog niet zeggen dat ze eruit ligt". Madmax verliest de twee rondes tegen Logistx: "Wil nog niet zeggen dat ze eruit ligt"

clock 13:55 13 uur 55. D-day in Leuven. Het WK breaking in Leuven begint vandaag aan zijn finaledag. Zaterdag kenden onze landgenoten een uitstekende dag. Madmax, Camine en Mighty Jimm konden zich bij de laatste zestien scharen, enkel Cis sneuvelde in zijn battle. Trekken de Belgen die goede lijn vandaag door? Volg alle actie in Leuven hier vanaf 14 uur met livestream. . D-day in Leuven Het WK breaking in Leuven begint vandaag aan zijn finaledag. Zaterdag kenden onze landgenoten een uitstekende dag. Madmax, Camine en Mighty Jimm konden zich bij de laatste zestien scharen, enkel Cis sneuvelde in zijn battle.



Trekken de Belgen die goede lijn vandaag door? Volg alle actie in Leuven hier vanaf 14 uur met livestream.

clock 13:50 13 uur 50.