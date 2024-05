Het Giromanager-rapport van de sprinters in 1e week: Italiaanse reus en Estse dark horse maken indruk

In de eerste Giroweek hebben de sprinters een drietal kansen gekregen. Tijd voor een round-up over de waardeverhoudingen. Welke sprinter leverde het meest op in Sporza Giromanager? Wie maakt de beste indruk? En wie heeft verrast in de eerste 9 ritten?

Die egale prestaties leveren hem ook de leidersplaats op in het puntenklassement. Elke dag krijgt Milan nog eens 10 Giromanager-punten als drager van de paarse trui. Een veelvraat dus.

De Italiaan van Lidl-Trek won niet alleen de 4e rit, maar werd ook nog twee keer 2e en een keer 5e. Milan is dus de meest constante van de sprinters.

Toch zijn de verschillen tussen de renners in Giromanager, het pronostiekspel van Sporza, vrij groot. Jonathan Milan is de slokop met 365 punten. Enkel Tadej Pogacar (613) doet beter.

Milan is niet de duurste sprinter van het spel. Dat zijn Tim Merlier en Olav Kooij. De 9 miljoen zijn ze wellicht wel waard, want ze pakten respectievelijk 180 en 210 punten in de eerste week.

Kooij sloeg zondag zijn slag met ritwinst in Napoli. Het was pas de eerste podiumplek van de Nederlander tijdens deze Giro, maar hij is toch de op één na best scorende sprinter.

Meer punten scoren zit er niet meer in voor hem. Kooij verlaat de Giro na de eerste rustdag.

Tim Merlier pakte zijn punten in rit 3, 4 en 5. Hij schoot de hoofdvogel af in Fossano waardoor hij ook tussen de grootverdieners staat. Bergop is de Belg wel een van de minder sterke sprinters.

Wie wat in de achtergrond sterk bezig is, is Kaden Groves. De Australiër toonde wel al zijn snelle benen (vooral bij de tussensprints), maar dat leverde slechts een 2e en 7e plaats op.

Groves is nog niet dé puntenpakker (135), maar zijn troef is dat hij beter klimt dan veel concurrenten.