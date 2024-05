Renaat Schotte ziet "beredeneerde" Pogacar: "Dat is het straffe: hij houdt zich in en zit toch aan 3 ritzeges"

ma 13 mei 2024 14:31

9 etappes ver en 3 keer stond roze trui Tadej Pogacar op het hoogste schavotje. Renaat Schotte blikt terug op de eerste Giro-week, die gedomineerd werd door de Sloveen. "Pogacar heeft het zelfs nog allemaal vrij economisch kunnen doen."

De Giro is nog niet eens halfweg en Tadej Pogacar zit al gebeiteld op de roze troon. Kan een eerste eindzege de Sloveen eigenlijk nog ontsnappen? "Pogacar zal de eerste zijn om te zeggen dat het nog niet voorbij is", stelt Renaat Schotte. "Na 9 etappes kun je nooit zeggen dat het al beslist is." "De mogelijkheden zijn bekend: pech, een valpartij of ziekte, zoals bij Remco Evenepoel vorig jaar. Je wenst het niemand toe, maar de koers moet nog worden gereden." "Kijk maar naar de openingsetappe. Pogacar was de gedoodverfde favoriet, maar eindigde op de 3e plek." "Toch heeft hij in het algemene klassement een straat - of zeg maar een stad - voorsprong. Behoudens pech is hij de eindwinnaar."

Sinds Tadej Pogacar de roze trui heeft veroverd, is hij elke dag iets losser. Renaat Schotte

In de openingsetappe liep het niet volgens plan, ondertussen heeft Pogacar de Giro wel in zijn greep. "Hij was in het begin wat gepikeerd, ondertussen is hij wat losser geworden", aldus Renaat Schotte. "Mensen onderschatten soms hoeveel druk op zijn schouders ligt. Je mag dan nog een superman zijn op de fiets, je moet het wel elke keer opnieuw bewijzen." "Sinds hij de roze trui heeft veroverd, is hij elke dag iets losser. Niemand had hem gisteren iets kwalijk genomen als hij zich afzijdig had gehouden in de sprint." "Dat hij zich toch in dat nerveuze gedoe mengt voor Molano, zegt alles. Hij wil als gevoelsrenner graag ook iets betekenen voor zijn ploegmakkers."

Hoe meer ritzeges, hoe liever

De roze trui is alomtegenwoordig. Zelfs in een sprintetappe daagde de roze trui zijn klassementsrivalen uit en sprong hij in de 3e rit even weg met Geraint Thomas in zijn zog.

Spierballengerol? "Dat is niet aan Pogacar besteed", aldus Schotte. "Het is gewoon koersgoesting. Als hij een kans ziet om een rit te winnen, gaat hij er gewoon voor. Hij is een supersterke speelvogel."

"In zijn hoofd zit gewoon: hoe meer ritzeges, hoe beter. Hij zit nu aan 3 op 9, dat is een geweldige score. En hij kan er gemakkelijk nog 3 of 4 winnen."

"Bovendien heeft hij het allemaal vrij economisch kunnen doen. Hij heeft zijn ritzeges niet behaald ten koste van supergrote inspanningen."

"In de gravelrit had hij er bijvoorbeeld ook voor kunnen gaan. Hij was verleid, maar hij heeft zich nog ingehouden. Hij maakt een beredeneerde indruk. Dat is het straffe. Hij houdt zich nog in en toch heeft hij al zo'n voorsprong."

Beste moet nog komen voor Uijtdebroeks

De eindzege lijkt misschien al weg, voor het podium is nog veel mogelijk. Wie wordt de dichtste belager van Pogacar? "Daar zijn we nog niet uit", zegt Renaat Schotte. "Het is nog altijd wachten op de bergritten met meer dan 4.000 hoogtemeters, een symbolische drempel. Eind deze week zullen de maskers afvallen. We gaan nog met minuten gooien." Is dat goed of slecht nieuws voor Cian Uijtdebroeks, die voorlopig knap 5e staat? "De tijdrit op zaterdag is zijn achilleshiel. Hij moet daar de schade zo veel mogelijk proberen te beperken op een zo goed als vlak parcours." "Daarna komt hij op zijn beste terrein, met op zondag de loodzware rit over de Mortirolo. Hoe zwaarder de etappes, hoe beter het wel lijkt voor Cian." "Op de Prati di Tivo had hij de benen om over te nemen van Thymen Arensman, maar bleef hij schaduwen omdat hij er anders misschien een prijs voor had betaald. Dat duidt op zijn leeftijd op veel koersinzicht." "Uijtdebroeks is heel goed bezig en de ritten die hem echt liggen, moeten nog komen."

