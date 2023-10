Op zoek naar het plafond van Femke Hermans, troonopvolgster van Delfine Persoon: "Veelbelovende prestaties"

Een laatbloeier die nu geschiedenis schrijft. Tien jaar nadat ze begon met boksen, veroverde Femke Hermans (33) haar tweede wereldtitel. Hoe straf is die prestatie? Bokskenner Alain Van Driessche schat het in.

Het verhaal van Delfine Persoon kent u ondertussen wel.



Maar wie is Femke Hermans, haar troonopvolgster als Belgische wereldkampioene in het boksen? Hermans, afkomstig uit Steenhuffel, begon eigenlijk relatief laat met boksen. Pas op haar 23e kreeg ze de microbe te pakken, maar onmiddellijk was duidelijk dat ze over talent beschikte. Na haar uren als logistiek supervisor begon de boksster haar trainingen op te drijven. Met resultaat. Op haar palmares staan ondertussen 17 zeges in 21 kampen, waarvan 7 met knock-out.

Zoals klassieker in wielrennen

Haar strafste zege, tot donderdagnacht? De IBO-wereldtitel tegen de Canadese Mary Spencer, die ze nadien met succes verdedigde tegen de Zweedse Maria Lindberg. Maar haar recentste overwinning komt toch nog een trapje hoger.

“Want het veroveren van de IFB-titel afgelopen nacht is echt wel uitzonderlijk”, duidt bokskenner Alain Van Driessche.

De overmacht van Hermans was nu gewoon te groot. Alain Van Driessche

"Dat is één van de vier grote wereldtitels (naast de WBA, WBC, WBO, red.). De laatste Belgische die daarin slaagde, was Delfine Persoon in 2012. Je kan het vergelijken met de klassiekers in het wielrennen of de grandslams in het tennis.” Wat het extra straf maakt: Hermans nam het, net zoals Persoon in 2019, op tegen een boksster die het thuisvoordeel had. Van Driessche: "Want als er ook maar enige reden is om te twijfelen, kiest de jury de kant van de thuisboksster. Daar sluipt de corruptie het boksen binnen. Maar de overmacht van Hermans was nu gewoon te groot."

Droom van WBC-wereldtitel

Hermans treedt met het behalen van de IBF-titel dus in de voetsporen van Delfine Persoon, maar op gelijke hoogte staat ze volgens Van Driessche (nog) niet. "Het palmares van Persoon is dubbel zo groot als dat van Hermans", benadrukt hij. "Persoon is de meest succesvolle boksster die we gekend hebben in België." "Hermans is er op technisch en tactisch vlak wel enorm op vooruitgegaan. Ze is in een lichtere categorie (superwelter, red.) gaan boksen en zit nu op het juiste gewicht. Haar prestaties zijn echt zeer veelbelovend." "Haar straffe ontwikkeling werd ook beloond: zo werd ze uitgeroepen tot beste Belgische boksster van het afgelopen jaar. Toch straf gezien de concurrentie van Delfine Persoon en Oshin Derieuw."

Iedereen droomt ervan om de vier titels te hebben en dus moeten ze nu ook langs Hermans. Alain Van Driessche