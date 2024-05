Matthias Casse baalt na mislukt WK: "De 2e bestraffing vond ik zeker niet terecht"

di 21 mei 2024 20:47

Het WK judo was geen voltreffer voor Matthias Casse. De nummer 1 van de wereld sneuvelde in de 3e ronde door 3 bestraffingen. "Sommige mensen zullen nu in paniek slaan richting de Spelen, maar dat is niet nodig", stelt Casse gerust.

Een 5e WK-medaille op een rij was het doel van Matthias Casse (27) in Abu Dhabi. "Maar de bestraffingen staken daar een stokje voor", zucht Casse enkele uren na zijn uitschakeling. "Mijn tegenstander in de 3e ronde, Timoer Arboezov, is een jonge gast met talent. De kamp verliep niet slecht en ik denk dat ik de bovenhand had." Maar Casse kon de klus niet klaren binnen de 4 reguliere minuten en dook met 2 bestraffingen de golden score in. Na 2 minuten pakte Casse een derde bestraffing, waardoor het game over was.

Jammer dat mijn WK op zo'n manier is moeten eindigen. Matthias Casse

"De 3e bestraffing is voer voor discussie en is streng in vergelijking met andere kampen waar zulke voorvallen niet bestraft worden."

"De 2e bestraffing vond ik onterecht. Ik zou het been van mijn tegenstander hebben gepakt of hem onder de gordel geraakt hebben. Ik zou zeggen: "Bekijk de beelden en oordeel zelf"", trekt Casse van leer.



"Ik probeerde de tegenstander op de rug te werpen, dat is volgens mij nog altijd wat judo is. Het is jammer dat mijn WK op zo'n manier is moeten eindigen."

Geen paniek voor de Spelen