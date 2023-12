Loena Hendrickx verovert zilver op Grand Prix-finale, Nina Pinzarrone valt net naast podium

Na de korte kür gisteren lagen de 2 Belgische kunstschaatssters op medaillekoers. Aan Sakamoto was evenwel niets te verrichten. De wereldkampioene nam revanche voor haar inzinking vorig jaar, waardoor ze pas vijfde eindigde in de GP-finale, wat Hendrickx het brons opleverde.



Zowel in de korte kür (77,35 ptn), als in de vrije kür (148,35 ptn) stak de Japanse erbovenuit. Goed voor een totaal van 225,70 punten, maar een half puntje onder haar topscore van dit seizoen.



Loena Hendrickx, die na een zware val op training vorige week nog twijfelde om deel te nemen, kon haar winnende score van Skate America (221,28 ptn) niet evenaren.



Ze schaatste niet helemaal foutloos, onder meer bij een dubbele Lutz, maar wel heel de tijd gracieus en met de glimlach zoals we haar kennen. Met haar einde voor de jurybox bracht ze de jury aan het lachen.



Die bedeelde haar uiteindelijk net voldoende om met 2 tienden de Japanse Hana Yoshida achter zich te houden. Die was met een persoonlijk record in de vrije kür aan de leiding gekomen met een totaal van 203,16 punten.



Hendrickx (24) kreeg 203,36 en doet bij haar tweede deelname dus een plaats beter dan vorig jaar. Ze was daar duidelijk blij mee.



De 17-jarige Nina Pinzarrone kwam net voor Hendrickx in actie. Ze hield de zenuwen onder controle, maar kende hier en daar wat kleine foutjes. Ze bleef enkele punten onder haar persoonlijk record op de vrije kür. En met 194,91 ook enkel punten onder haar PR (198,80) van dit jaar. Ze kon zo niet meer aan Yoshida. De 4e plek was haar deel.



(bekijk de vrije kür onder de foto)