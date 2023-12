Jouw gids voor de Grand Prix-finale: hoe groot zijn de kansen van Hendrickx en Pinzarrone?

Wat is de Grand Prix-finale?

In oktober en november zijn het drukke maanden voor de kunstschaatssters, want dan staan er 6 Grand Prixs op de kalender. Van de VS en Canada tot Frankrijk, China, Finland en Japan. De wereld rondreizen hoeft niet, want elke schaatser mag maar aan twee Grand Prixs deelnemen om punten te sprokkelen. Een gouden medaille levert 15 punten op, zilver 13, brons 11 punten enzovoort. De zes schaatssters die op het einde van het Grand Prix-seizoen de meeste punten hebben, mogen zich opmaken voor de finale in het Nationale Indoor Stadion van Peking (7-10 december)

Twee Belgen

Bij de zes schaatstoppers zitten voor het eerst twee Belgen, een unicum voor het Belgische schaatsen. Loena Hendrickx (24) debuteerde vorig jaar als eerste Belgische vrouw in de Grand Prix-finale en is er nu voor het tweede jaar op een rij bij. Hendrickx opende het seizoen met een overwinning in Skate America, de Grand Prix in de VS, en pakte ook brons in China. Vorig jaar eindigde Hendrickx op de 3e plek in de GP-finale. Het valt wel nog af te wachten hoe goed Hendrickx, de nummer 3 op het voorbije WK, hersteld is, want twee weken geleden moest ze nog passen voor het BK wegens ziekte.

Op dat BK pakte Nina Pinzarrone (17) haar eerste Belgische titel. Zij mag zich nu opmaken voor haar eerste Grand Prix-finale na zilver in Frankrijk en brons in Japan.

Vorig jaar miste Pinzarrone nog het Grand Prix-seizoen door een heupblessure. "En nu heeft België twee schaatssters in de finale. Het kleine België... Ik ben heel trots op ons", zei Pinzarrone.

Concurrentie

Loena Hendrickx en Nina Pinzarrone staan in Peking tegenover drie Japanse en één Amerikaanse schaatsster. Vooral tweevoudig en regerend wereldkampioene Kaori Sakamoto wordt een te duchten tegenstander. Bij haar overwinning in de GP van Canada deed ze maar liefst 5 punten beter dan de topscore van Hendrickx in de VS. Vorig jaar zakte Sakamoto in de GP-finale nog door het ijs, wat Hendrickx brons opleverde. De Japanse Mai Mihara, de winnares van vorig jaar, is er niet bij in Peking. De Amerikaanse Isabeau Levito, vorig jaar goed voor zilver, is wel op de afspraak. In de GP van Amerika moest ze wel de duimen leggen voor Loena Hendrickx. Ook de Japanse Hana Yoshida, die de GP in China won, en haar landgenote konden zich plaatsen voor de finale.

Een blik op de beste scores van het seizoen zet Loena Hendrickx op de 2e plek: 1. Kaori Sakamoto: 226.13 (in Canada) 2. Loena Hendrickx: 221.28 (in de VS) 3. Isabeau Levito: 208.15 (in de VS) 4. Hana Yoshida: 203.97 (in China) 5. Nina Pinzarrone: 198.80 (in Frankrijk) 6. Rion Sumiyoshi: 197.76 (in Frankrijk)



Programma