2 Belgen bij beste 6 kunstschaatssters van seizoen: ook Pinzarrone plaatst zich voor Grand Prix-finale

In de Grand Prix-finale in Peking nemen Pinzarrone en Hendrickx het op tegen drie Japanse rijdsters: wereldkampioene Kaori Sakamoto, Hana Yoshida en Rion Sumiyoshi. De zesde deelneemster is Isabeau Levito uit de Verenigde Staten.

De Grand Prix-serie, zes wedstrijden en een finale, bestaat sinds 1995. Alleen uitgenodigde rijders mogen meedoen. Daarvoor was er sprake van een ISU Champions Serie.

De grote favoriete in Peking is Sakamoto, die twee wedstrijden won. Vorig jaar zegevierde in de finale in Turijn de Japanse Mai Mihara, die zich dit jaar niet plaatste. De tweede plaats was toen voor Levito. Loena Hendrickx werd derde.