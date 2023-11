Jarige Nina Pinzarrone maakt nog kans op prestigieuze Grand Prix Final na 2e plek in korte kür in Japan

Op haar 17e verjaardag opende Nina Pinzarrone haar korte kür niet vlekkeloos, maar zette toch een knappe oefening neer. Het leverde haar een score op van 63,44 punten.

De Amerikaanse Lindsay Thorngren deed ruim 5 punten beter (68,93), maar de Zuid-Koreaanse Haein Lee (62,93), de Japanse Mai Mihara (62,82) en de Amerikaanse Ava Marie Ziegler (62,04) hield Pinzarrone wel achter zich.

De wedstrijd om de NHK Trophy in Osaka is de laatste in een reeks van zes. Over twee weken komen zes rijdsters in Peking uit in de finale. Loena Hendrickx is daarvoor al gekwalificeerd.

Ook Pinzarrone maakt nu kans op een ticket. Houdt ze in de kür van zaterdag de tweede plaats vast, dan mag ze in Peking het ijs op. Bij een derde plaats kan ze zich ook bij de beste zes scharen, maar dan mag Lee niet winnen.