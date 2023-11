Nina Pinzarrone droomt van meer na onverhoopte medaille in Grand Prix: "Trek naar EK met hogere doelen"

"Ik had best veel stress, want de twee schaatsers voor mij deden het erg goed en kregen hoge scores. Maar ik heb het onder controle kunnen houden en alles kwam goed", zegt ze over haar straffe prestatie.

Dat ze in een weekend twee persoonlijke records aan diggelen schaatste, doet de jonge Brusselse dromen.

Ook van die eerste plek, die gisteren nog was weggelegd voor Isabeau Levito?

"Haar oefening is misschien nog geavanceerder. Ze heeft ook meer ervaring op het hoogste niveau, want ze deed vorig jaar al mee in de Grand Prix", blijft Pinzaronne realistisch.

"Al heb ik haar wel geklopt in de vrije kür. Daar ben ik enorm blij mee." En dus is het uitkijken naar de volgende doelen. De Grand Prix in Japan en het EK in januari.

"Daar ga ik naartoe met hogere doelen", is ze zelfzeker. "Vorig jaar was ik 5e, dus nu wil ik beter doen. Ik weet dat ik misschien wel een podium kan halen."