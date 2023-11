Droomdebuut: piepjonge kunstschaatsster Nina Pinzarrone (16) pakt zilver op Grand Prix in Frankrijk

Coach: "Haar vrije kür was perfect"

Coach Ans Bocklandt was verrast over de tweede plaats die haar pupil. "Dit is fantastisch", reageerde ze.

Vooraf hadden Pinzarrone en haar coach geen klassering in gedachten. Dat 7 van de 11 tegenstandsters met een betere persoonlijke topscore naar Angers waren gereisd, zegt niet zo veel, meende Bocklandt.



"Nina heeft gedaan wat ze kan, en dan is het afwachten wat de concurrentie doet."



In het korte programma had Bocklandt nog een duidelijk mindere sprong (combinatie van drievoudige Lutz en drievoudige toeloop) geconstateerd. "Maar de vrije kür was perfect."