Kunstschaatsster Nina Pinzarrone (16) verrast bij GP-debuut met vierde plaats na korte kür

Na de korte kür van de Grand Prix van Frankrijk bezet de Belgische kunstschaatsster Nina Pinzarrone verrassend de vierde plaats. Met 65,74 punten verbeterde de amper zestienjarige haar uit 2021 daterende topscore (64,58).

Het klassement van de twaalf rijdsters, die vrijdag in het Ice Parc van Angers in actie kwamen, wordt aangevoerd door de Amerikaanse Isabeau Levito (71,83 punten).

Het verschil van Pinzarrone met de nummer twee, Anastassia Gubanova, de Europese kampioene uit Georgië, is minder dan een punt (66,73). Derde is de Zuid-Koreaanse Haein Lee (66,30).

Pinzarrone deed bij haar GP-debuut alles goed, maar er is nog wat ruimte om de sprongen te perfectioneren.

Als het om de beste prestaties gaat was Pinzarrone vooraf pas achtste. Vijf deelneemsters waren in een wedstrijd al een keer goed voor meer dan tweehonderd punten, de Belgische tiener staat op 191,78. Die score behaalde ze in maart bij de strijd om het wereldkampioenschap, waarin ze elfde werd.

Het is de derde Grand Prix van het seizoen, de eerste twee leverden overwinningen op voor Loena Hendrickx en de Japanse wereldkampioene Kaori Sakamoto. Een jaar geleden boekte Hendrickx in Angers haar eerste GP-zege.