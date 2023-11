16-jarige kunstschaatsster Nina Pinzarrone heeft haar eerste Belgische titel te pakken

Nina Pinzarrone, die binnenkort 17 werd, voerde een puik nummer op. Met 196,63 punten kwam ze aardig dicht in de buurt van de prestatie die ze twee weken geleden tijdens de Grand Prix van Frankrijk neerzette (198,80).

Toch verliet Pinzarrone het ijs niet met een brede glimlach. De jonge kunstrijdster was nijdig over een pirouette die ze naar eigen zeggen had "verprutst".

Haar coach Ans Bocklandt relativeerde dat: "Nina is perfectionistisch. Dat moeten we tot de volgende wedstrijd bewaren."

Ook vice-Belgisch kampioene Jade Hovine was niet geheel tevreden over haar prestatie. Ze meende dat ze niet hoog genoeg had gesprongen en treurde om een val.

"Het was pas de derde keer dat ik deze kür uitvoerde. Ik was erg zenuwachtig", zei Hovine, die het zilver ophaalde met 152,99 punten.