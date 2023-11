Slechts 3 deelnemers op het BK, maar toch zit het kunstschaatsen in de lift in België

1 man (Denis Krouglov) en 2 vrouwen (Nina Pinzarrone en Jade Hovine). Zoveel kandidaten zijn er voor de Belgische titels in het kunstschaatsen.



Hoewel het niet nieuw is dat er bij de senioren weinig deelnemers zijn aan het BK is het toch opvallend dat er aan de top voorlopig geen 'Loena-effect' is. Loena Hendrickx zelf was trouwens afwezig omdat ze nog herstelt van ziekte.



"Toch is de sport aan het groeien", zegt Corné Lepoeter, voorzitter van de Belgische Schaatsbond.

"De sport wordt steeds groter in België, dat zien we ook aan het aantal deelnemers in de jeugdcategorieën op dit BK. We zien de laatste jaren een enorme toename bij de jeugd."

"Met Loena en Nina hebben we nu 2 schaatssters aan de wereldtop De prestaties van Loena dragen zeker bij tot het succes van de sport in ons land."

"Als je goeie toppers bij de senioren hebt, dan krijg je ook goeie jeugd. En die worden op hun beurt dan weer toppers bij de senioren. We zitten in een goeie cirkel."

Bij de jongens is er wel nog wat meer werk aan de winkel. "Het blijft nog altijd overwegend een sport voor meisjes, maar ook bij de jongens is de sport in opmars. Zo hebben we hier met Denis Krouglov vandaag een groot talent aan het werk gezien."