Pierre Locht vertrekt bij Standard: CEO diende in april al zijn ontslag in

Bij Standard keert de rust niet terug. De club is een zinkend schip door de malaise bij eigenaar 777 Partners en intussen is ook bekendgeraakt dat Pierre Locht de club zal verlaten. De CEO zit nog in zijn opzegtermijn.

Bij Standard verdwijnen de donkere wolken niet. Integendeel. Sportief is het een jammerlijk seizoen geworden en ook in de bestuurskamer is het bijzonder onrustig.

Eigenaar 777 Partners ligt onder vuur en dreigt de club naar de rand van de afgrond te sturen.

CEO Pierre Locht was het al een tijdje niet meer eens met de manier van handelen van de Amerikaanse eigenaar en nam in april ontslag, zo is bevestigd aan onze redactie.

Locht blijft voorlopig wel fungeren als CEO tijdens zijn opzegtermijn. Wanneer de scheidingspapieren worden getekend, is nog niet duidelijk.

De samenwerking zou nog enkele maanden, mogelijk zelfs tot in oktober, kunnen duren.