Geen 2e eindzege op rij in dubbelspel: Elise Mertens verslikt zich in supertiebreak in Rome

Elise Mertens zal haar dubbeltitel in Rome niet verlengen. Met dubbelpartner Su-Wei Hsieh leek ze nochtans op weg naar de halve finales, maar ze konden hun voorsprong in de supertiebreak niet vasthouden.

Ook Elise Mertens moest even met haar ogen knipperen in Rome na de 1e set: 6-0 voor hun Chinese tegenstanders Xinyu Wang (WTA 20) en Saisai Zheng (WTA 259). Dat was het beste dubbelpaar op de wereldranking nog niet vaak overkomen.

Samen met Su-Wei Hsieh, met wie ze dit jaar al de Australian Open en Indian Wells won, schakelde Mertens in de 2e set een versnelling hoger. Met succes: 6-4 leverde een beslissende supertiebreak op.

Daarin leken Mertens en haar Taiwanese partner het laken naar zich toe te trekken met een 5-1-voorsprong, maar vervolgens verloren ze 8 van de 9 punten. Mertens kon nog één matchbal wegwerken, maar het 2e niet meer.

Mertens moet dus een streep trekken door een 2e eindzege op rij in Rome, een titel die ze vorig jaar pakte met de Australische Storm Hunter. In het enkelspel verloor Mertens in de 3e ronde van de Roemeense Irina-Camelia Begu.