Elise Mertens verliest 11 spelletjes op een rij en gaat kansloos onderuit in Rome

Elise Mertens heeft een stevige oplawaai gekregen in haar voorbereiding op Roland Garros. In Rome kon ze in de 1/16e finales geen vuist maken tegen de Roemeense Irina-Camelia Begu.

Elise Mertens slaagt er niet in om in het gravelseizoen twee zeges op een rij te boeken. Tegen nummer 1 van de wereld Iga Swiatek in Stuttgart en Sloane Stephens in Madrid zijn nederlagen nog te begrijpen.

Maar de afgang tegen de Roemeense Irina Begu is toch een verrassing. Mertens kwam in de 1e set nochtans een break voor, maar het zou het laatste spelletje op haar naam zijn. Nadien verloor ze 11 games op een rij voor een droge 6-2 en 6-0.

Zat ze al te veel met het dubbelspel in haar hoofd? Mertens komt straks in Rome nog in actie met haar dubbelpartner Su-Wei Hsieh. Ze nemen het op tegen het Amerikaanse duo Sofia Kenin en Bethanie Mattek-Sands.

Mertens nam voor de vijfde keer deel aan het toernooi van Rome, waar haar beste resultaat een kwartfinale was in 2020.