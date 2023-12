Sporza Yearbook - Op het veld maakt ze nooit verkeerde keuze: "Maar de schoenen die ik dit jaar kocht ..."

Een jaar dat de grootste onderscheiding verdient. België is na 2023 heel wat jonge talenten rijker. De allerstrafsten verdienen een plekje in de klas van Sporza. Een voorstelling zoals je die nog niet kreeg, alsook een terugblik op het geweldige jaar. Gooit vandaag haar hoedje in de lucht: Charlotte Englebert.

Set your goals high, and don't stop till you get there.

Nadat ik ook in de Belgische competitie de Gouden Stick gewonnen had, versierde ik een transfer naar de Nederlandse topclub Den Bosch.

Dit jaar zal ik altijd onthouden als het jaar dat we brons pakten met de Red Panthers op het EK in Duitsland. Daar werd ik ook nog eens verkozen tot beste speelster van het toernooi.

Wat was je favoriete moment van het jaar?

De halve finale op het EK hockey in en tegen Duitsland. Vooral dat we die wonnen. Het stadion zit dan propvol met Duitsers, dus de sfeer was top. Dat we ze klopten in eigen huis, maakte het extra leuk.



Wat is de belangrijkste les die je dit jaar hebt geleerd?

Ik heb geleerd om niet te veeleisend te zijn voor mezelf. Ik ben nog zo jong en krijg ook veel aandacht. Ik moet er gewoon niet te veel over nadenken en mezelf blijven. Gewoon hockey spelen, want dat doe ik het liefst.



Wat heeft dit jaar veranderd voor jou?

Ik heb een heel belangrijke keuze gemaakt dit jaar met mijn transfer naar Den Bosch. Dat betekent niet langer in België vertoeven, maar wel bij de beste club van Europa spelen. Ik ben er zo blij mee, want ik leerde heel veel leuke mensen kennen. Ik was wat bang voor de nieuwe cultuur, maar iedereen is zo lief. Het kon niet beter verlopen.



Wie wil je bedanken voor je knappe jaar en waarom?

Altijd de Red Panthers, zij zijn het allerbelangrijkst voor mij. Mijn vriendin is ook bij de nationale ploeg. Ook mijn vorige club, Bruxelles, moet ik bedanken. Die heeft veel gedaan voor mij.

Wat mogen we jou toewensen voor volgend jaar?

Veel plezier én een olympische medaille. Heel simpel, maar toch heel groots. We zijn nog niet gekwalificeerd, maar het moet wel lukken. Het is ons grote doel waar we echt rotsvast in geloven.