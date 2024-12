Red Lions bouwen met jong talent aan nieuwe groep: "Deze ploeg kan opnieuw de beste van de wereld worden"

Onder meer Florent Van Aubel, Loïck Luypaert, Cedric Charlier, John-John Dohmen en Felix Denayer zwaaiden af. Hen vervangen zal tijd kosten. "We missen hen enorm, maar er is voor alles een juist moment."

De Red Lions bouwen aan een nieuwe ploeg. Na de successen van de voorbije jaren en de ontgoocheling van de Olympische Spelen in Parijs komt er vers bloed in plaats van de verloren ervaring.

"Misschien was de honger in Parijs niet zo groot"

Vier maanden is het geleden ondertussen: het veel te vroege einde van de Olympische Spelen in Parijs. Na de vele successen was de gretigheid naar nieuw goud misschien niet groot genoeg. McLeod gaat het thema niet uit de weg.

"Er kunnen 2 dingen gebeuren na succes: ofwel heb je een nieuw doel nodig om na te streven ofwel probeer je het succes te herhalen door minder inspanningen te leveren. Ik denk dat we in die tweede categorie terechtgekomen zijn. Hopelijk hebben we daar lessen uit getrokken."

Arthur De Sloover maakte alle successen mee. Was die honger weg? "Ja, misschien wel. We wisten natuurlijk op voorhand dat nadat we alles hadden gewonnen het een uitdaging zou worden om dat aan te houden."

"En uiteindelijk hebben het niet zo slecht gedaan. We hebben nog altijd wel meegedaan voor de medailles, alleen was Parijs een beetje een dieptepunt voor ons. Misschien was de honger niet meer zo groot. Dus het is aan ons om om weer in te vliegen en er alles aan te doen om om voor die medailles te gaan."