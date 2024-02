KAA Gent en Antwerp maken strijd om de top 6 nog spannender met gelijkspel

De strijd om de top 6 is nog wat spannender geworden. Door een gelijkspel lieten KAA Gent en Antwerp na om zichzelf wat meer zekerheid te geven. Vooral de Buffalo's en Hein Vanhaezebrouck vloekten luidop: door een vermijdbare penalty en een late tegengoal gooiden ze de zege weg. In het slot kwamen De Sart en Depoitre nog dicht bij een winnende treffer.

Enkele minuten later veerde de Gent-coach weer op, dan in positieve zin. Want Gerkens beleefde uitgerekend tegen zijn ex-ploeg een wel heel goeie dag. Hij gleed een voorzet van Brown netjes voorbij Butez in doel. Na een doldwaas halfuur stond het al 2-1.

Na een reeks kansen voor beide ploegen, greep Hein Vanhaezebrouck zich plots naar de haren. Kandouss was iets te zelfzeker bij een controle in de 16, hij trapte niet de bal, maar Bataille neer en gaf zo makkelijk een strafschop weg. Niet Janssen, wel Ondreja trapte (zwak genomen) onder Schmidt door binnen: 1-1.

Op het kwartier tikte Pieter Gerkens een voorzet achter zijn steunbeen door. Toby Alderweireld verkeek zich erop en werkte de bal onhandig in eigen doel. De toon was gezet.

Beide ploegen beseften dat dit het moment was om een gooi te doen naar de Champions' Play-Offs en starten de wedstrijd met gretige ambitie. Alleen was het KAA Gent die dat kon volhouden en Antwerp overklaste.

De rust was een tempobreker voor de wedstrijd, beide ploegen leken hun beste kruit verschoten in de eerste helft. Het werd potiger en er slopen zware fouten in. Zo mocht Bataille blij zijn dat hij na 5 minuten in de tweede helft nog op het veld mocht blijven staan, na vol doorgaan op Torunarigha, die geblesseerd uitviel.

Even leek de topper te ontsporen, maar beide ploegen kregen hun wagonnetje toch weer op de rails. Vooral dankzij Tissoudali en de invallers.

Tissoudali lijkt stilaan naar zijn oude vorm te groeien. De Sart zette hem een paar keer bijna alleen voor doel, enkel een doelpunt miste nog om zichzelf een extra boost te geven en het heersende Gent de overwinning te schenken.

Want enkel met vers bloed kon Antwerp nog antwoorden. Vijf minuten voor het einde van de wedstrijd tikte George Ilenikhena een voorzet van Udoh in doel, wat leidde tot een ontnuchtering in de KAA Gent Arena.

In het slot en de toegevoegde tijd hoopten Tissoudali, Depoitre, De Sart en de jonge de Vlieger zich alsnog van de eerste competitieoverwinning in 23 jaar in eigen huis tegen Antwerp te verzekeren, maar het bleven bij grote, maar vooral vruchtloze kansen.

Beide ploegen verdelen dus de koek, al was dat niet naar het beeld van de wedstrijd. Gent verdiende meer en toonde zich een stevige concurrent van Antwerp voor PO 1. Antwerp komt op gelijke hoogte met Club Brugge op plaats 3, Gent op gelijke hoogte met Genk op plaats 6. The race is on!