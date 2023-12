Van Bommel grapt na "slechtste match bij Antwerp" over klacht Genk: "Misschien vraag ik om opnieuw te spelen"

Een gouden jaar, maar wel een gitzwarte prestatie als afsluiter.



Antwerp voetbalde in zijn laatste wedstrijd van 2023 helemaal onherkenbaar. Daar deed ook trainer Mark van Bommel niet flauw over.

"Het was de slechtste wedstrijd in de anderhalf jaar dat ik hier trainer ben", begon de Nederlander meteen scherp aan zijn analyse.

"De wil om te winnen was veel groter bij Genk. Ik vond dat we in alles te slap waren. We wílden geen duels winnen. Na een slechte bal bleven we verongelijkt staan. Ook op vlak van technische uitvoering was alles te weinig. Ik vond Toby (Alderweireld, red.) als enige oké. Soms zijn er 3 à 4 spelers zwak, nu waren het er 8 à 9."