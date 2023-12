Wordt Anderlecht - Genk herspeeld? "Menselijke fout zou bij de haren gegrepen zijn"

Herspelen of niet herspelen? Genk wacht in spanning de beslissing van het Referee Department af na de scheidsrechtelijke dwaling tegen Anderlecht. Volgens analist Wim De Coninck lijkt herspelen de meest logische optie. "Anders zijn ze bij de VAR min of meer blind."

KRC Genk moet vandaag alweer aan de bak tegen Antwerp, ook al weet het nog niet of het de wedstrijd tegen Anderlecht opnieuw moet spelen. Wat was er nu ook weer gebeurd in het Lotto Park? Yira Sor kon een gemiste strafschop van aanvoerder Bryan Heynen in doel werken, maar de VAR had gezien dat de doelpuntenmaker te vroeg het strafschopgebied was ingelopen. Wat de videoscheidsrechter niet(?) had gezien, was dat ook twee Anderlecht-spelers te vroeg in de zestien stonden. Het reglement zegt dan: de strafschop opnieuw laten nemen. Maar scheidsrechter Nathan Verboomen keurde op advies van de VAR het doelpunt af en gaf geen nieuwe penalty aan Genk, dat uiteindelijk met 2-1 verloor van paars-wit. Het Referee Department moet nu duidelijk maken of de VAR de situatie verkeerd heeft gezien OF het reglement niet kende.