Racing Genk stuurt onherkenbaar Antwerp met stevige kater Nieuwjaar in

Racing Genk heeft het penaltydebacle helemaal van zich afgespeeld. De Limburgers vloerden een onherkenbaar Antwerp met stevige 3-0-cijfers. Fadera scoorde snel, in het slot trok invaller Tolu de zege over de streep. 2023 was een wonderjaar voor de Great Old, maar de laatste noot klonk toch bijzonder vals.

Een speciale wedstrijd voor beide ploegen. Antwerp keerde voor het eerst sinds de titelmatch terug naar Genk. Bij KRC Genk hielden ze dan weer een indigestie en twee geschorste spelers over aan het kerstmenu in Anderlecht. In afwachting van een beslissing over het herspelen van die match begon Genk onder voorbehoud aan de topper.



Voorbehoud of niet, Genk speelde de frustraties erg snel van zich af. Na nog geen tien minuten stond het al 1-0. Alieu Fadera zette Alderweireld vlot in de wind en gaf ook Butez het nakijken. De toon was gezet, want ook nadien bleven de goede aanvalsacties van Genk komen.



Butez moest tot twee keer toe ingrijpen bij schoten van Sor en ook Hrosovsky stelde de doelman op de proef. Antwerp slaagde er daarentegen niet in om tot een volwaardige doelpoging te komen. Vandevoordt werd enkel in de problemen gebracht door een onhandige terugspeelbal van Sadick.