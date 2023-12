Niet de eerste keer: Genk-Anderlecht werd in 1992 al eens herspeeld

Genk vraagt om de partij van gisteren tegen Anderlecht te herspelen vanwege een scheidsrechterlijke dwaling. Het diende ondertussen een klacht in. Het is niet de eerste keer dat de 2 clubs in deze situatie zitten: in 1992 werd Genk-Anderlecht herspeeld. Met Anderlecht-spits Peter van Vossen als hoofdrolspeler.

Op 3 oktober 1992 won een veel sterker Anderlecht met 1-3 in Genk, de fusieclub moest in zijn beginjaren voor het behoud vechten.



Maar de 0-3 van Van Vossen, de Nederlandse aanvaller die bij SK Beveren furore had gemaakt, was controversieel. De man met de blonde manen werd op het uur diep gestuurd en ging 1 op 1 richting Genk-doelman Jacky Mathijssen.



Die ging goed plat, Van Vossen trapte de bal naast hem en sprong over de keeper en de reclameborden. De bal ging tegen de paal en opnieuw het veld in. Van Vossen wandelde richting de cornervlag. Genk kon niet meteen uitverdedigen en Gert Claessens speelde de bal dan maar terug naar Mathijssen.



Die wilde Claessens weer bedienen, maar als een duiveltje-uit-een-doosje kwam Van Vossen het veld weer opgelopen. Hij onderschepte de bal en scoorde. Mathijssen én de lijnrechter staken hun vlag in de hoogte.



Scheidsrechter Frank Vermeersch overrulede zijn assistent en keurde de goal goed. "In die tijd moest je als speler nog niet vragen of je het veld weer op mocht", was zijn uitleg. De Genk-supporters waren boos, de Anderlecht-spelers moesten het stadion onder politiebegeleiding verlaten.