Toby Alderweireld behoedt Antwerp voor thuisnederlaag tegen Westerlo

Antwerp is voor eigen volk ontsnapt aan een nederlaag tegen Westerlo. Toby Alderweireld redde in het slot nog een punt voor de kampioen nadat Westerlo-invaller Stassin 2 keer gescoord had in een handvol minuten.

Muja was de enige die antwoordde namens de landskampioen. Eerst mikte hij op de paal, maar die aanval werd afgefloten voor buitenspel van aangever Janssen. Een verre knal van de Albanees kon Bolat niet verrassen. Vlak voor de rest lukte het Muja wel. Na een dribbel schoot hij lekker in de korte hoek.

Westerlo wettigde het vertrouwen van coach De Mil, die vooraf had gezegd dat zijn ploeg zelf het spel zou proberen te maken. Gaandeweg gebeurde dat ook, en kwamen de bezoekers aan enkele kansen. Madsen mikte over na een actie van Bos en botste wat later op Butez.

Antwerp begon furieus en drukte Westerlo een paar minuten lang helemaal plat. Met een versmachtend tempo dwong het meteen een kans voor Ejuke af, maar even snel was de furie van de thuisploeg gaan liggen.

Westerlo leek zijn kans te hebben verkeken. Na de rust stonden de pionnen bij Antwerp beter. De Great Old snuffelde ook aan een tweede goal. Neustädter kon Janssen maar net afblokken en Coulibaly en Alderweireld kopten gezamenlijk tegen de paal.

Terwijl Keita aan de zijlijn stond met een probleem aan zijn oog, kwam Westerlo langszij dankzij zijn invallers. Butez kon de knal van Van den Keybus enkel in de voeten van Stassin duwen, en die miste in de rebound niet. Vijf minuten later mocht diezelfde Stassin ver oprukken en de bal heerlijk in de verste hoek krullen.

Bij 1-2 werd Antwerp opnieuw wakker. Snel stond er een slotoffensief op poten, en gelegenheidsspits Alderweireld maakte op schitterende wijze de 2-2. Maar de thuisploeg aasde natuurlijk op meer. Deze keer was de jonge Ilenikhena geen late treffer gegund. Hij geraakte van dichtbij niet voorbij Bolat en zijn kopbal botste over. Janssen schoot de ultieme kans heel ongelukkig al vallend tegen zijn eigen been.

Met de draw was uiteindelijk niemand helemaal gelukkig. Antwerp verspeelt in de strijd om de top zes kostbare punten in eigen huis. Westerlo kwam dan weer op een zucht van een fameuze stunt.