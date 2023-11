Voormalig paralympisch kampioen Oscar Pistorius komt begin 2024 voorwaardelijk vrij

Oscar Pistorius was een atletiekfenomeen begin jaren 2010, hij maakte furore door met protheses deel te nemen aan reguliere wedstrijden. In 2011 was hij de eerste atleet die mee mocht doen aan het WK voor atleten zonder beperking in Daegu. Een jaar later was hij ook van de partij op de Olympische Spelen van Londen. Maar op 14 februari (Valentijnsdag) 2013 werd hij gearresteerd, omdat hij zijn vriendin Reeva Steenkamp doodgeschoten had door de badkamerdeur van hun appartement. Pistorius verklaarde dat hij haar voor een inbreker aanzag. Hij werd in eerste instantie veroordeeld tot 5 jaar cel wegens dood door schuld, maar na een resem rechtszaken werd in 2017 de kwalificatie moord gehanteerd en kreeg hij 13 jaar cel en 5 maanden. In maart had Pistorius en zijn verdediging al eens geprobeerd om vroeger vrij te komen. Dat werd toen geweigerd, omdat hij zijn minimumstraftijd niet had uitgezeten. Die beslissing werd als een fout gezien door het Hooggerechtshof van Zuid-Afrika, waarna vandaag een nieuwe borgzitting volgde. De commissie liet Pistorius nu vrij onder voorwaarden vanaf de datum van 5 januari 2024. (lees voort onder foto)

"Bezorgd voor elke vrouw die hij nog ontmoet"

De moeder van Steenkamp was niet tegen de invrijheidstelling, maar vroeg zich in een brief aan de commissie af of er in de gevangenis wel genoeg gewerkt was aan de "enorme woede-aanvallen" van de ex-atleet.



"Ik zou bezorgd zijn voor de veiligheid van eender welke vrouw die nog in contact komt met hem", voegde ze nog toe.



In maart was ze bij de zitting, vandaag bleef June Steenkamp weg: "Ik kan simpelweg niet de energie vinden om hem opnieuw te zien."



Eerder dit jaar was haar man en de vader van Reeva overleden. Ze gaf aan dat de impact van de dood van hun dochter enorm was. "Mijn dierbare Barry verliet deze wereld compleet van de kaart door de gedachte dat hij er niet in geslaagd was om zijn dochter te beschermen."



De woordvoerder van de familie Steenkamp, Rob Matthews, gaf wat toelichting over de voorwaarden die Pistorius moet volgen: "Hij moet een therapie volgen om zijn woede-aanvallen onder controle te krijgen, werken van algemeen nut uitvoeren en een therapie volgen tegen geweld op vrouwen."