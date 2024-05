Het EK voetbal in cijfers: 24 landen, 331 miljoen euro prijzengeld en meer weetjes

di 14 mei 2024 17:01

EK-mascotte Albärt is er klaar voor.

Over een maand gaat in Duitsland het EK voetbal van start. Tel mee af naar de eindronde in cijfers.

1 gastland

EURO 2020 vond plaats over heel Europa, in 11 landen. Dit jaar vinden alle wedstrijden plaats in 1 land plaats: Duitsland.

1 debutant

Van de 24 deelnemers maakt een land zijn debuut: Georgië wist zich te plaatsen via de play-offs. Napoli-aanvaller Chvitsja Kvaratschelia is de bekendste speler uit het zuiden van de Kaukasus. In de groepsfase speelt Georgië tegen Turkije, Tsjechië en Portugal.

De Georgiër Chvitsja Kvaratschelia (l) in actie met Napoli tegen Barcelona.

6: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo (39) staat voor zijn 6e deelname aan de eindronde. In 2016 won hij het EK met Portugal. Op weg naar het EK maakten Ronaldo en zijn team indruk. Onder bondscoach Roberto Martinez wonnen ze elke wedstrijd. Ronaldo's ploegmaat Pepe en de Kroaat Luka Modric nemen voor de 5e keer deel aan het toernooi.

Cristiano Ronaldo en Portugal wonnen elke kwalificatiematch.

9 voormalige winnaars

Van de 24 deelnemers hebben er 9 het EK al gewonnen: Tsjechië *, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Portugal, Slovakije * en Spanje. * als Tsjechoslowakije in 1976

Italië is de titelverdediger.

10 EK-stadions

EURO 2024 vindt plaats in 10 steden:

Berlijn

Keulen

Dortmund

Düsseldorf

Frankfurt

Gelsenkirchen

Hamburg

Leipzig

München

Stuttgart

12e EK-mascotte

Albärt is de 12e mascotte in de geschiedenis van het EK. Pinokkio was de eerste (op het EK van 1980 in Italië).

14e EK voor Duitsland

Gastland Duitsland is er voor de 14e keer bij. Het won het EK 3 keer (in 1972, 1980 en 1996), net als Spanje (in 1964, 2008 en 2012).

24 deelnemers

De eindronde wordt opnieuw met 24 landen gespeeld, onderverdeeld in 6 groepen. Poule B wordt de groep des doods genoemd. Titelverdediger Italië neemt het op tegen Spanje, Kroatië en Albanië. Engeland en Frankrijk worden naar voren geschoven als favorieten. De Rode Duivels spelen in groep E tegen Slovakije (op 17 juni), Roemenië (22 juni) en Oekraïne (26 juni).

51 wedstrijden

Het EK begint op vrijdag 14 juni met de openingswedstrijd tussen Duitsland en Schotland in München. De finale vindt een maand later plaats in Berlijn. In totaal staan er 51 wedstrijden op het EK-menu, verspreid over 22 matchdagen.

71.000 zitjes in Berlijn

Het Olympisch Stadion van Berlijn zal de meeste fans kunnen verwelkomen tijdens het EK. De arena in de hoofdstad telt 71.000 zitjes. De stadions van Dortmund en München kunnen meer toeschouwers aan, maar voor internationale wedstrijden wordt de capaciteit teruggeschroefd. In totaal worden er 6 wedstrijden gespeeld in Berlijn, inclusief de finale op zondag 14 juli.

Het Olympisch Stadion van Berlijn.

71634 Ludwigsburg

71634 is de postcode van Ludwigsburg, de plaats waar de Belgen verblijven. Zij slapen er op een kasteeldomein, in het Schlosshotel Monrepos, Ludwigsburg ligt net boven Stuttgart, het decor voor België - Oekraïne. Bondscoach Domenico Tedesco is opgegroeid in de regio.

Hier slapen de Rode Duivels.

331 miljoen prijzengeld