Vijfvoudig olympisch kampioene Elaine Thompson zit 8 maanden voor Spelen zonder coach

Elaine Thompson-Herah nam afscheid van haar coach Shanikie Osbourne vanwege "mislukte onderhandelingen over haar vergoeding", kondigde haar agent aan.

De Jamaicaanse gaat nu snel op zoek naar een nieuwe coach die haar kan helpen om haar olympische titels te verlengen. Thompson was op de Spelen in Rio in 2016 goed voor goud op de 100 en 200 meter, in Tokio verdedigde ze haar titels met succes en pakte ze ook nog goud op de 4x100 meter.

De 31-jarige sprintkoningin heeft evenwel een moeilijk seizoen achter de rug. Vanwege blessures slaagde ze er niet in om zich individueel te kwalificeren voor het WK in Boedapest. Daar kroonde de Amerikaanse Sha'Carri Richardson zich tot wereldkampioene op de 100 meter.

De laatste resultaten van Thompson waren wel hoopgevend. In Brussel (10"84) en Eugene (10"79) kon ze het atletiekjaar afsluiten met snelle tijden.